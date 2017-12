Terrasson-Lavilledieu, France

Les gendarmes ont résolu une vague de cambriolages qui s'étaient déroulés il y a un an dans le secteur de Terrasson . En quatre jours, du 31 décembre 2016 eu 03 janvier 2017, sept maisons du secteur de Terrasson avaient été cambriolées. Le voleur vient d'être identifié. Il s'agit d'un homme originaire d'Europe centrale.

Un galet ou un papier devant les fenêtres et les portes

Il a avoué avoir cambriolé les sept maisons. A chaque fois, il utilisait un mode opératoire bien rodé. Lors d'une première journée de repérage, il plaçait des repères, papier ou galets, sur les ouvertures des maisons pour vérifier qu'il n'y avait pas de mouvement. Il revenait à la nuit tombée,. Il arrachait ensuite les barillets des portes d'entrées avant de s'introduire dans les habitations.

Bijoux revendus en Lituanie et voitures louées en Espagne

A chaque fois le voleur emportait exclusivement les bijoux et l'argent liquide. Il revendait ensuite les bijoux en Lituanie. Pour se déplacer, l'homme utilisait des véhicules loués en Espagne. Apparemment il sévissait en France depuis 2012 et cumulait déjà deux mandats d'arrêt des tribunaux de Pau et Limoges.

Interpellé lors d'un banal contrôle de police

Il avait été signalé en Autriche et c'est finalement lors d'un banal contrôle à Auxerre il y a trois semaines qu'il a été interpellé. Le tribunal correctionnel de Limoges l'a condamné à deux ans de prison ferme. Il comparaîtra le 06 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Périgueux le 06 juin prochain.

Les gendarmes vous invitent à appeler le 17 si vous voyez un objet suspect sur le rebord de votre fenêtre ou devant votre porte quand vous rentrez le soir.