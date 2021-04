Dordogne : le château de Bridoire se prépare à une réouverture complète

Les sites touristiques de la Dordogne se préparent à rouvrir ! La plupart sont fermés chez nous à cause de la crise sanitaire, même si certains ont laissé leurs extérieurs accessibles au public. C'est notamment le cas du château de Bridoire, près de Bergerac. Les visiteurs habitants à moins de 10 km ont pu se promener ces dernières semaines dans les jardins du site, décorés sur le thème "Alice au Pays des Merveilles". En revanche, ils ne pouvaient pas rentrer dans le château. Une interdiction qui sera levée le 19 mai prochain.

Préparer le château au retour des visiteurs et organiser les animations de l'été

"Comme on a pu ouvrir les extérieurs, on a pu donner un peu de vie au château. Mais la fréquentation était en baisse. On a accueilli durant les vacances environ 30 personnes par jour, normalement c'est 400" explique la propriétaire Alice Guyot. Elle se prépare donc à rouvrir son château. "On est soulagé et heureux. On a deux semaines pour faire un bon ménage, préparer un circuit de visite pour que les gens ne se croisent pas". La jeune femme a également lancé les recrutements pour constituer son équipe d'été, composée habituellement d'une dizaine de personnes.

Mais Alice Guyot voit déjà au-delà de la réouverture et elle prépare les animations d'été. "On attendait un peu le feu vert pour organiser les nocturnes de l'été. On travaille sur des olympiades au mois de juin qui vont se tenir à l'intérieur et l'extérieur du château. Donc là avec les annonces de cette semaine, c'est le top départ, on se lance !" Une grande fête est également prévue au mois de septembre. Elle marquera les 10 ans du rachat du château.