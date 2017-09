Dordogne : le château de la Vigerie à Sorges sauvé des flammes

Le stock de bois de chauffage a pris feu dans les sous sol du domaine de la Vigerie, ce samedi vers 13 heures, à Sorges. Heureusement les pompiers sont intervenus rapidement. Il n'y a pas eu de blessé.

Le château de la Vigerie sauvé des flammes. Le stock de bois pour chauffer la demeure a pris feu vers 13 heures ce samedi dans le sous-sol de ce bâtiment situé entre Sorges et Sarliac-sur-l'Isle. Mais le feu a pu rapidement être éteint par les pompiers.

Les flammes ont tout de même abîmé le plancher de l'étage du dessus et un bureau et une salle de bain de cette bâtisse de 700 mètres carré. Il n'y a pas eu de blessé. Les propriétaires n'ont pas eu à quitter les lieux et pourront dormir chez eux ce samedi soir. A 18 heures, les pompiers étaient toujours sur place pour surveiller un potentiel départ de feu.