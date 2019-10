Dordogne : le combat de la journaliste périgourdine pour récupérer ses filles au Liban se complique

Clémence Rouher a quitté la Dordogne il y a plus d'un an. Elle mène toujours son combat pour récupérer ses deux filles, enlevées par leur père et emmenées au Liban. Le soulèvement populaire qui touche le pays depuis le début du mois d'octobre complique la situation de la journaliste périgourdine.