Dordogne : le comité des fêtes de Saint-Michel-de-Double victime de vandalisme

Vol de tables, de pots de fleurs, tags sur la mairie... Depuis plusieurs mois, le comité de fête de la maire de Saint-Michel-de-Double est victime d'actes malveillants. Ce samedi, un incendie a ravagé un hectare près de l'étang où devait se tenir un concours de pêche organisé par le comité.

Il était six heures ce samedi matin, quand les pompiers sont appelés en intervention. Un incendie s'est déclaré près d'un étang de la commune de Saint-Michel-de-Double. Très vite maîtrisé par les pompiers, le feu serait "d'origine criminelle", selon le maire, Serge Durant. "Il a juste pris à côté des installations du concours de pêche organisé par le comité des fêtes du village", explique le maire. Il a failli détruire les tentes installées pour l'occasion.

Le dernier incident d'une longue série

Depuis plusieurs mois, la commune subit de nombreux actes de malveillance : vols de table, de chaises et de pots de fleurs. Des tags et des croix gammées avaient même été retrouvées sur le monument aux morts du village. Sylvie Jault est la présidente du comité des fêtes de la commune. D'après elle, c'est les actes d'un seul homme qui cherche à nuire au comité. Il avait d'ailleurs été condamné ce mois-ci à de la prison avec sursis pour les tags. "Cet homme vit depuis 20 ans dans la commune et c'est depuis sa démission du comité des fêtes que tout à commencé. Au début ce n'était rien de grave, juste des vols de pots de fleurs et petites dégradations. Mais depuis quelque temps, ces actes vont crescendo."

"Tout cela peut se terminer en drame." Sylvie Jault - présidente du comité des fêtes

La présidente du comité des fêtes à décidé de porter plainte contre X ce dimanche comme le maire de la commune. Pour Sylvie il était temps : "Je me sens menacée directement. Il règne une ambiance déplorable dans le village maintenant." Sylvie a peur pour l'avenir : "Je ne sais pas ce qui pourrait arrêter cette personne... Si rien n'est fait tout cela pourrait se terminer en drame. La semaine dernière, il y a eu trois départs de feu dans la commune, vous vous rendez compte ?"

"je ne peut pas l'accuser je n'ais pas de preuve" Partager le son sur : Copier

Sylvie n'accuse pas pour autant cet homme n'ayant aucune preuve. Ce samedi, les services de la gendarmerie locale étaient sur place pour essayer de trouver des indices et éclairer l'affaire.