Dordogne : le conducteur qui avait pris la fuite après un accident à Port-Sainte-Foy a été retrouvé

L'enquête pour retrouver un automobiliste à l'origine d'un accident qui a fait deux blessés légers vendredi 10 décembre à Port-Sainte-Foy-et-Ponchat en Dordogne a été rapide. L'homme qui avait pris la fuite peu de temps après sa prise en charge dans l'ambulance des pompiers, a été retrouvé par les gendarmes en Gironde, à son domicile situé dans le secteur de Sainte-Foy-la-Grande. Pour justifier sa fuite, l'homme a expliqué aux militaires qu'il ne pouvait pas rester sur place "car il était malade".

Âgé d'une trentaine d'années, l'individu fera l'objet d'une convocation ultérieure, à la gendarmerie de Vélines en charge de l'enquête.

Deux blessés légers

Vendredi 10 décembre vers 18h30, le conducteur a percuté un poteau électrique sur la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, près de Bergerac. La voiture s'est retournée et a terminé dans le fossé. A bord du véhicule, deux passagères de 17 et 18 ans et le conducteur de 30 ans. Tous les trois ont été pris en charge par les pompiers avant que le trentenaire ne prenne finalement la fuite, avant l'arrivée des gendarmes.