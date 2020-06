Dordogne : le département dévoile son nouveau spot promotionnel avec Tibz

Le Comité Départemental du Tourisme vient de dévoiler son nouveau spot promotionnel pour faire venir les touristes en Dordogne cet été. En plus de belles images du Périgord, la vidéo est accompagnée par une musique de Tibz.

Le spot d'un peu plus d'une minute a été dévoilé vendredi

La Dordogne va devoir séduire encore plus que d'habitude pour faire revenir les touristes, quasi exclusivement français cet été. Pour y arriver, les Offices de Tourisme avec le concours du Comité Départemental du Tourisme, et du Conseil Départemental lancent un nouveau spot promotionnel. Il a été dévoilé ce vendredi. Il marque le coup d'envoi de la saison estivale et devra donner envie aux Français de choisir le Périgord comme destination cet été.

Un spot sur la musique "Mon sud" de Tibz

Sur la vidéo de 1mn18, on voyage à travers le département avec des images de Lascaux, du château de Beynac. On survole la rivière Dordogne. Le spot est accompagné de la chanson "Mon sud" du chanteur périgourdin Tibz. Le clip se conclut par ce message : "Parce qu’elle vous a manqué, la Dordogne ne vous aura jamais paru aussi belle".

"Faire rêver"

Dans un communiqué, le Comité Départemental du Tourisme explique que cette vidéo doit faire "rêver". "C’est dans cet objectif qu’a été conçu ce clip en axant la promotion de la destination sur nos paysages, nos grands espaces, nos rivières, nos châteaux, des décors majestueux dans un environnement préservé et durable", explique-t-il.

La publication de ce sport promotionnel s'est accompagnée de l'envoi d'un kit de communication aux acteurs du tourisme en Dordogne afin qu'ils puissent vendre au mieux le département.