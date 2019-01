Dordogne : le dernier hommage des proches de Nathanaël, tué dans un accident à Nantheuil

Nantheuil, France

Une marche blanche pour rendre un dernier hommage à Nathanaël. Ce jeune périgourdin de 19 ans a été tué vendredi 18 janvier à Nantheuil, percuté par le conducteur d'un fourgon, en état d'ivresse.

Des proches, des amis, de la famille... Ils étaient une trentaine, ce samedi 26 janvier, venus dire au revoir au jeune homme, qui vivait à Dussac. Ils se sont d'abord recueillis sur le lieu de l'accident, au lieu-dit La Verdale, à Nantheuil. Là, les proches ont observé une minute de silence, avant d'écouter "Tu vas me manquer", une chanson de Maître Gims, que Nathanaël aimait bien.

La marche blanche en mémoire de Natanael vient de partir à Thiviers pic.twitter.com/u8akT3sn5k — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 26, 2019

Le cortège a ensuite marché dans les rues de Thiviers, mené par des amis du jeune homme, portant des pancartes avec sa photo et des ballons blancs.

Un jeune "poli, respectueux et bon vivant"

Tous gardent en mémoire l'image d'un garçon gentil. "Il était respectueux, très gentil, il jouait souvent avec mes enfants de 10 et 7 ans. En cherchant des photos de lui, je suis tombée sur une vidéo qu'il avait préparée pour l'anniversaire de ma fille", raconte Lydie, dont les enfants étaient amis avec Nathanaël.

"Je me souviendrais toujours du jour où je l'ai rencontré. J'ai plein de bons souvenirs avec lui, des apéros, des délires... ! Ma fille l'appelait Tonton", confie Julien, qui a organisé cette marche blanche.

Les proches de Nathanaël ont organisé une marche blanche pour rendre hommage au jeune homme. © Radio France - Emeline Ferry

Entourée par ses proches, Fanny, la sœur de Nathanaël est très émue. "On est tristes, on a la rage. J'ai perdu mon petit frère. C'était un bon vivant, un gamin... Il débutait dans la vie", souffle-t-elle. "Ça fait plaisir de voir tout ce monde venu pour nous soutenir", ajoute la jeune femme.

D'autres personnes étaient présentes, sans connaître le périgourdin de 19 ans. "J'habite tout près de là où a eu lieu l'accident", explique Mireille. "Je ne le connaissais pas, mais j'ai perdu plusieurs membres de ma famille dans un accident de voiture. Je sais à quel point c'est douloureux. Je veux leur dire qu'on est de tout cœur avec eux".

Le conducteur du fourgon placé sous contrôle judiciaire

Le conducteur du fourgon, un homme âgé de 39 ans, originaire de Dussac lui aussi, a été placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de se soigner et interdiction de conduire tout véhicule qui nécessite le permis. Il est mis en examen pour homicide involontaire par conduite d'un véhicule, avec plusieurs circonstances aggravantes : conduite en état d'ivresse, délit de fuite et non assistance à personne en danger.

Après l'accident, l'homme a continué sa route pour rentrer chez lui. C'est là qu'il a appelé les gendarmes, en disant qu'il croyait avoir percuté un animal. Il avait 1,5 gramme d'alcool dans le sang.