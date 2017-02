Dordogne : le disparu de Siorac retrouvé mort

Un ressortissant belge porté disparu depuis le samedi 4 février du côté de Siorac-en-Périgord a été retrouvé mort.

Il avait disparu samedi 4 février. Frédéric Christophe, un ressortissant belge de 40 ans, a été retrouvé mort lundi en fin d’après midi. Sa dépouille a été découverte dans la rivière Nauze, près de Siorac-en-Périgord, où il résidait.

Les gendarmes vont enquêter pour tenter de déterminer les circonstances et les causes de ce décès. Une autopsie a été demandée. L’homme, décrit comme très fragile psychologiquement, avait quitté le domicile de son père, un gîte familial, sans prévenir et en laissant sur place tous ses effets personnels.