Goûts-Rossignol : le double infanticide était dû au monoxyde de carbone, prémédité par le père

C'est dans cette maison de Goût Rossignol en ribéracois que les corps des deux fillettes et de leur père avaient été retrouvés

Gout-Rossignol, France

L'homme qui a tué ses deux petites filles de 6 et 8 ans le 14 mars dernier dans une maison de Goûts-Rossignol en Ribéracois avait bien prémédité une intoxication au monoxyde de carbone.

C'et ce que confirme le procureur de la République de Périgueux, une fois les analyses connues.

Le père de famille de 60 ans avait calfeutré la chambre et allumé un barbecue. Les trois corps avaient été découverts par la mère des enfants et le maire de la commune. Ils sont donc tous morts à cause du monoxyde de carbone.