Dordogne : le fuyard du Lardin-Saint-Lazare condamné à un an de prison ferme

L'homme de 25 ans qui avait frappé son ex-compagne dans la nuit du 2 au 3 août au Lardin-Saint-Lazare avant de prendre la fuite à l'arrivée des gendarmes a été jugé par le tribunal correctionnel de Périgueux ce lundi 11 septembre.

Dans la nuit du 2 au 3 août dernier, son coup de sang avait mobilisé des gendarmes sur terre et dans les airs. Un homme de 25 ans a été condamné ce lundi 11 septembre à par le tribunal correctionnel de Périgueux. Cette nuit-là au Lardin-Saint-Lazare, il avait frappé son ex-compagne et menacé son beau-frère avec une arme. A l'arrivée des gendarmes cet ancien militaire s'était échappé dans la nature avant de se rendre plusieurs heures plus tard à la gendarmerie.

Des SMS sans équivoques

Ce n’était qu'un nouvel épisode d'une liaison très agitée avec la mère de ses enfants âgés de un et trois ans. Dans le box, l'homme est apparu vêtu d'un tee-shirt noir, les cheveux très courts, les bras croisés. Il n'a pas beaucoup parlé. En revanche les SMS et messages vocaux envoyés à sa petite amie sont eux très éloquents. "Quand je reviens je t'explose la tête contre un mur. Je vais te fracasser la tête."

Premiers coups à partir de 2015

Il a commencé à frapper sa compagne dès 2015, lui occasionnant plusieurs arrêts de travail. Le psychiatre a décrit un homme obsessionnel. Son avocate, un homme incapable d'aimer avec tendresse, marqué par les corrections reçus par son père durant son enfance. Le tribunal correctionnel de Périgueux l'a condamné à un an de prison ferme.