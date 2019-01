Dordogne : le "gilet jaune" interpellé au péage des Lèches est parti en prison

Les gendarmes de Dordogne ont interpellé un groupe de "gilets jaunes" ce jeudi 3 janvier vers 22h au péage des Lèches sur l'A89. Quatre femmes et un homme âgés de 25 à 55 ans pris en flagrant délit en train de démonter une barrière du péage.

Après avoir entendu les protagonistes, les gendarmes ont décidé de maintenir le seul homme du groupe en garde à vue. Un habitant de Montazeau de 25 ans. Il a reconnu les faits et sa responsabilité dans le démontage de la barrière. Ce vendredi après-midi, après avoir été déféré devant le parquet de Bergerac il a été conduit en prison mais pour des faits plus anciens.

Une plainte déposée par Vinci

En janvier 2018, cet homme a été condamné à La-Roche-sur-Yon à un an de prison avec sursis pour des dégradations et un vol en réunion. Une peine révoquée un peu plus tard dans l'année car le jeune homme n'a pas respecté certains obligations judiciaires. Il va donc exécuter cette peine à la prison de Périgueux et sera réentendu prochainement pour les faits commis aux Lèches.

Le visionnage des caméras de surveillance du péage devrait permettre d'en savoir plus sur les responsabilités de chacun. Par ailleurs, le groupe Vinci a déposé plainte pour le démontage de la barrière de péage.