Dordogne : le laboratoire départemental d'analyses redémarre dès lundi, sans attendre la reconstruction

Le laboratoire départemental d'analyses, détruit par un incendie dimanche dernier, sera entièrement reconstruit et conserve l'intégralité de son personnel. L'activité reprendra à 80% dès ce lundi, et à 100% début-janvier, pour ne pas perdre ses clients et ses marchés.

Coulounieix-Chamiers, France

Les 120 fonctionnaires du laboratoire départemental d'analyses et de recherche de la Dordogne, et la vingtaine de collègues du service des stations d'épuration, devront travailler dans des structures provisoires pendant la reconstruction, mais le laboratoire reprend son activité dès lundi.

le Département mettra les moyens pour reconstruire ce laboratoire" - Germinal Peiro, président du Conseil départemental.

Le président du Conseil départemental Germinal Peiro a réuni ce mercredi les agents du laboratoire départemental d'analyses, détruit par un incendie le dimanche 16 décembre, pour les rassurer sur leur avenir et sur la reconstruction. Il n'y aura pas de chômage technique pour les agents du Département, qui restent payés normalement. Leurs contrats et les recrutements prévus ne sont pas remis en cause.

80% de l'activité reprend dès lundi ; 100% début janvier" Germinal Peiro

Extrait du discours du président Germinal Peiro devant les 120 salariés du laboratoire départemental Copier

L'urgence, c'est de reprendre l'activité pour le pas perdre les marchés et la centaine de clients : le laboratoire départemental effectue en effet des analyses pour des hôpitaux, des collectivités, des entreprises notamment agro-alimentaires, et l'agriculture. L'activité reprend dans des bâtiments préfabriqués, dans des locaux du Départements réaffectés et rééquipés, mais également dans les laboratoires voisins du lycée agricole départemental et de l'I.U.T. de Périgueux ; une quinzaine de techniciens iront aussi travailler au Laboratoire d'analyse de Limoges.

Il faudra entre 18 mois et deux ans pour reconstruire un laboratoire neuf.