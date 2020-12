Dordogne : le mobile toujours flou dans l'affaire du jeune homme abattu dans un bois

Toujours beaucoup de questions ce mardi, trois jours après la découverte du corps calciné d'un jeune homme à Bussière-Badil dans le nord de la Dordogne. Trois personnes sont toujours en garde à vue. Celle du principal suspect, un homme de 27 ans, doit prendre fin dans la journée. Il avait été arrêté lundi matin. Les enquêteurs le soupçonnent d'être l'auteur du tir à bout portant. Il est déjà connu des services de la justice pour d'autres faits.

Une rencontre samedi soir

Depuis lundi, il a été entendu trois fois. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre ses liens avec la victime et le mobile qui aurait pu le pousser à commettre un tel acte. Son avocat, Me Chems-Eddine Belkaid, précise que son client "coopère avec la justice". Devant les enquêteurs, il aurait expliqué connaître brièvement la victime, l'avoir rencontrée quelquefois. "C'est une connaissance de proximité, précise son avocat. Ils sont tous les deux de Montbron. C'est une petite commune, les gens se connaissent de près ou de loin, surtout qu'ils ont à peu près le même âge et un entourage social commun".

Reste la question du mobile. Pour l'instant, c'est la principale zone d'ombre. Les enquêteurs savent que la victime et l'homme suspecté d'être l'auteur du coup de feu se sont rencontrés samedi soir. Des témoins l'affirment et évoquent plusieurs personnes présentes. Même si le déroulé de la suite de la soirée doit faire l'objet de confirmations. Des expertises scientifiques sont d'ailleurs en cours pour tenter de déterminer la responsabilité de chacun et de corroborer les déclarations des différents suspects.