Bergerac, France

Dans sa course folle, il a grillé des stops et des feux rouges, franchi des lignes continues, circulé en sens interdit dans certaines rues et a même roulé sur des trottoirs du centre-ville. Un jeune motard de 23 ans a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Bergerac.

Mardi 14 août, dans l'après-midi, les gendarmes repèrent un motard qui roule très vite. Il circule à plus de 200 km/h à l'entrée de Bergerac.

Ils le prennent en chasse, lui font signe plusieurs fois de s'arrêter, mais le jeune homme poursuit son chemin. Il finit par rater un virage et termine sa course en s'écrasant tout près d'un poteau électrique, avant de prendre la fuite et d'être retrouvé quelques heures plus tard par la brigade cynophile. "Vous auriez pu vous tuer", note le président du tribunal. "Et vous auriez pu renverser des gamins. Il y a beaucoup de monde dans les rues du centre de Bergerac, en plein après-midi d'été".

Un jeune homme calme à la barre

À la barre, le motard originaire de Ganges, dans l'Hérault, est calme et s'excuse. "Vous avez l'air d'être un jeune homme intelligent et réfléchi. Pourquoi avez-vous agi ainsi ?", interroge le président. Le prévenu répond qu'il ne sait pas et baisse la tête.

Déjà condamné pour usage de stupéfiant et conduite sans permis, le jeune homme roulait cette fois-ci sur une grosse cylindrée (plus d'une centaine de chevaux), alors qu'il n'avait ni permis adapté, ni assurance. Le charpentier qui travaille et loge à Sainte-Sabine circulait également sous l'emprise du cannabis.

6 mois de prison avec sursis et 1.600 euros d'amende

Le jeune héraultais écope finalement d'une peine de six mois de prison avec sursis, assortis de deux ans de mise à l'épreuve. Il doit également payer huit amendes de 200 euros chacune, correspondant à toutes ses infractions, soit 1.600 euros. Son permis de conduire est annulé, il ne pourra pas le repasser pendant un an. Il a aussi obligation de travailler et de faire soigner sa dépendance au cannabis.