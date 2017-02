Dordogne : le musicien filmait ses jeunes invitées sous la douche

Un Périgourdin de 34 ans risque quatre mois de prison avec sursis pour avoir filmé de jeunes mineurs sous la douche.

Le procureur du tribunal correctionnel de Bergerac a réclamé quatre mois de prison avec sursis et deux années de soins pour un musicien de Mauzac-et-Grand Castang ce mardi 21 février. Il avait filmé à leur insu cinq jeunes filles de son orchestre alors qu'elles prenaient leur douche chez lui.

Caché dans la salle de bains

Les faits se sont déroulés lors d'un stage à Bergerac, le week-end des 12 et 13 mars 2016. Ce musicien de 34 ans, et sa compagne, avaient hébergé pour la nuit une petite dizaine de stagiaires. Le tromboniste avait alors filmé dans sa salle de bain où se trouvaient la jeune cheffe d'orchestre et quatre jeunes filles de 15 à 18 ans en cachant son téléphone portable derrière la porte de la salle de bains, dans la poche d'un peignoir.

Absent au tribunal

Les quatre adolescentes et leur cheffe d'orchestre n'avaient rien soupçonné en prenant leur douche et c'est la compagne du musicien, plusieurs semaines plus tard, qui avait découvert la vidéo sur l'ordinateur de la maison. Aussitôt, la jeune femme a averti les gendarmes et les victimes qui sont tombés de la chaise : "c'était un bon copain, il nous avaient déjà hébergés et on avait confiance," explique l'une des adolescentes.

Devant les gendarmes, le vidéaste amateur n'a pas fourni beaucoup d'explications. Seulement, qu'il ne s'intéressait qu'à la cheffe d'orchestre, à cause de son charisme. L'homme n'a pas pu s'expliquer devant les juges. Il s'est fait porter pâle. Un certificat médical de dernière minute, peut-être pour ne pas avoir à affronter ses victimes.