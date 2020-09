Dordogne : Le président Macron rend hommage à Joséphine Baker lors de la cérémonie au Panthéon

Ce vendredi, lors de la cérémonie au Panthéon en l'honneur des 150 ans de la République, le président Macron a rendu hommage à la chanteuse et danseuse Joséphine Baker. Il a souligné l'engagement dans la Résistance de cet artiste américaine naturalisée française.

C'est un vibrant hommage que le président de la République a rendu ce vendredi matin à Joséphine Baker. A l'occasion de la cérémonie en l'honneur des 150 ans de la République au Panthéon, le chef de l'Etat a rendu hommage à des personnalités qui ont oeuvré pour la République. Parmi elles, des femmes dont il a salué l'engagement comme Marie Curie, Gisèle Halimi et Joséphine Baker : " Joséphine Baker, née américaine, a choisit la France pour la faire briller de sont talent et de son énergie. Elle aimait sa patrie d'adoption au point de risquer sa vie pour elle en entrant dans la Résistance. Tant et tant de destins devenus français par leur combat".

Le président Emmanuel Macron rend hommage à Joséphine Baker Copier

Agent secret pour la France Libre pendant la guerre

Installée à Paris depuis le milieu des années 20, Joséphine Baker est devenue française par son mariage en 1937. Durant la seconde guerre mondiale, la meneuse de revue s'est engagée dans les services secrets de la France Libre. Elle était notamment connue pour cacher des messages dans ses partitions musicales. A la fin de la guerre, elle est allée faire des tournées sur le Front pour soutenir les soldats alliés. Joséphine Baker a été décorée de la médaille de la Résistance française et de la légion d'honneur.

Après la guerre, alors qu'elle habite dans son château des Milandes en Dordogne, l'artiste continue son combat contre le racisme et soutien notamment le mouvement américain des droits civiques. C'est aussi en Dordogne, qu'elle installera sa famille, 12 enfants adoptés, originaires du monde entier, qu'elle baptisera sa "tribu arc-en-ciel". Criblée de dettes, l'artiste s'est éteinte en 1975 à l'âge de 68 ans.

Stéphane Bern viendra en octobre prochain en Dordogne pour tourner un numéro de "Secrets d'histoire"consacré à Joséphine Baker.