Dordogne : le projet d'élargissement de la RN 21 va-t-il être relancé ?

C'est un projet lancé et imaginé il y a 26 ans !

Un serpent de mer en somme qui semble se réactiver ces dernières semaines. Le projet de mise à deux fois deux voies de la Route nationale 21 entre Limoges, Périgueux, Bergerac, Agen et les Pyrénées.

RN21 qui serait du coup tout ou en partie concédée (route payante). Tous les députés concernés par le futur tracé se sont retrouvés il y a quelques semaines à l'assemblée nationale pour soutenir le projet. Projet qui serait désormais remonté dans la pile de dossier sur le bureau de la ministre des transports Elisabeth Borne.

Le moment idéal donc pour relancer le lobbying autour de ce vieux projet d'élargissement de la nationale existante. Pour en faire une voie rapide limitée à 110.

Voie rapide qui permettrait de créer un axe de développement fort capable de concurrencer l'axe atlantique et surtout de désenclaver la Dordogne. Une manière aussi, de répondre à certaines revendications des gilets jaunes estime Christophe Fauvel, le patron de la CCI Dordogne qui soutient fermement le projet

"C'est l'essence même de ce projet de l'Euro21, qui traverse tout l'arc intérieur, ces territoires sont bien moins lotis que l'arc atlantique plus attractif, donc l'expression des gilets jaunes démontre que ces territoires en ont ras le bol d'être délaissés et l'axe que nous proposons a vocation à mieux irriguer ces territoires et relier les zones d'activités et créer de la valeur ajoutée" dit-il