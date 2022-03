Dordogne: le quinquagénaire retrouvé mort dans le canal de Lalinde est décédé d'un malaise cardiaque

On connait désormais les causes de la mort du quinquagénaire retrouvé dans le canal de Lalinde le 19 mars dernier. La procureure de la République de Bergerac Sylvie Guedes confirme ce jeudi matin qu'il s'agit "d'un décès accidentel". L'autopsie pratiquée par l'institut médico-légal de Bordeaux indique que l'homme " _a fait un malaise cardiaque et qu'il n'est pas décédé suite à une noyade"_.

C'était déjà l'hypothèse retenue par les enquêteurs lors de la découverte du corps. La victime âgée de 53 ans a peut-être perdu l'équilibre alors qu'il était près du bord du canal. Comme il était seul, personne n'a pu lui venir en aide. Au moment de la découverte du corps, les pompiers de Lalinde et l'équipe spécialisée en milieu aquatique étaient intervenus rapidement, mais l'homme ne respirait plus et les secours n'avaient pas réussi à le réanimer.

Le corps de ce ressortissant britannique avait été découvert dans l'eau en début d'après-midi. Ses deux chiens qui erraient à proximité avaient attiré l'attention d'un promeneur qui avait donné l'alerte. Le quinquagénaire habitait la commune de Lalinde avec sa compagne.