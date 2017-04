Dordogne : le tribunal de Bergerac dévoile les dessous de la justice

Ce samedi, le tribunal de Bergerac organisait ses portes ouvertes. Une journée entière pour découvrir les dessous de la justice, le déroulement d'une audience ou d'une mise en examen. Des thèmes qui attirent de nombreux curieux.

Ce samedi matin, des dizaines de curieux se pressent dans la salle d'audience et dans les couloirs du tribunal de grande instance de Bergerac. Non pas pour comparaître, mais pour découvrir les dessous de la justice, présentés ce jour-là lors des portes ouvertes.

Reconstitution d'audience

Au premier étage du tribunal, dans la salle d'audience, tout y est : la présidente dans son fauteuil, le procureur à sa droite, le prévenu à la barre et les deux avocats. Comme lors d'un vrai procès, les magistrats reconstituent l'audience dans ses moindres détails.

Le public était nombreux et attentif dans la salle d'audience lors de la reconstitution. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

A la barre, le prévenu, joué par Alexandre Fiorentini, avocat au barreau de Bergerac. "Je pense qu'il y a une certaine pression quand le prévenu comparaît, il a peur. C'est difficile de se mettre à sa place", confie-t-il.

L'avocat doit endosser le rôle d'un étudiant qui, alors qu'il ne se souvient plus de rien sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, aurait renversé une vieille dame sur un passage piéton. Une histoire vraie, dont les magistrats se sont inspirés pour imaginer cette reconstitution.

"Il y a des soupçons très forts mais il y a des éléments de doute, l'intérêt est de demander aux citoyens : que feriez-vous dans cette situation-là ?", raconte Jean-Pierre Boucher, le président du tribunal de grande instance (TGI) de Bergerac. "Est-ce que vous diriez oui il est coupable, ou non, j'ai un doute il n'est pas coupable... ?"

Il n'est pas facile de répondre à cette question. Même pour Marie, 21 ans, étudiante en licence de droit à Bordeaux. "C'est pas évident, quand on est dans la salle, on se dit ils sont durs, ils ne sont pas assez durs... mais on se dit, le prévenu a une vie... il faut qu'il continue. Ce n'est pas évident de prononcer une peine...", reconnaît la jeune fille qui a joué le rôle de l'assesseur aux côtés de la vice-présidente, Sandrine Lemahieu.

On sent qu'on a un certain nombre de gens qui sont intéressés par le fonctionnement de la justice au quotidien

— Jean-Pierre Boucher, président du TGI de Bergerac

La sécurité routière

Le thème de ces troisième portes ouvertes au tribunal de Bergerac étaient "la sécurité routière." Pas étonnant que les magistrats aient choisi cette histoire d'homicide involontaire pour expliquer le rôle de chacun et pour définir les rouages de la justice française. "Ce sont des histoires que l'on retrouve, on le voit chaque année, devant les tribunaux", confirme Jean-Pierre Boucher.

Outre la reconstitution d'audience, le public a également pu suivre des ateliers pour comprendre le déroulement de la mise en examen, de l'audition devant le juge d'instruction ou de l'aménagement de peine. L'exposition "Au nom de la loi" a aussi été inaugurée en fin de matinée.