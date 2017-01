Dordogne : lègère intoxication aux fumées de cheminée pour une femme et son enfant à Brantôme

A Brantôme, une femme et son enfant ont été transportés aux alentours de minuit ce mercredi à l'hôpital de Périgueux après avoir inhalé des fumées qui se dégageaient de la cheminée. Ils n'ont pas été relogés et ont subi des examens de contrôle.

A Brantôme, dans le Périgord vert, cette nuit aux alentours de minuit une femme de 45 ans et son enfant de 4 ans ont été évacués vers l’hôpital de Périgueux pour des examens de contrôle. Ils ont respiré de la fumée qui se dégageait du feu de leur cheminée. C'est un problème de "tirage de cheminée" comme on dit. Les fumées s'évacuaient mal et elles se sont répandues vers la chambre et la salle de bains de cette maison de plein pied de 60 mètres carré. Il n'y a eu aucun dégât matériel.

Pensez à entretenir votre cheminée

Douze pompiers ont été mobilisés. La mère de famille et son enfant n'ont pas été relogés. Cet incident malheureux nous rappelle à tous l'importance de bien entretenir sa cheminée surtout en ce moment où nous sommes nombreux à l'utiliser à cause des basses températures.