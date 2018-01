Bergerac, France

Les agriculteurs du sarladais ont donc finalement été blanchis. Ce mardi après-midi, le tribunal correctionnel de Bergerac a prononcé la relaxe contre 20 agriculteurs périgourdins poursuivis pour des débordements lors d'une manifestation le 20 août 2015 à Sarlat.

Lors du procès le 21 novembre dernier, le ministère public avait requis deux mois de prison avec sursis envers les agriculteurs qui ont volé des produits dans les hypermarchés, et 800 euros d'amende avec sursis par déversement de lisier. L'enseigne Lidl avait demandé le versement d'1 euro symbolique, Leclerc 11 400 euros et le groupe Casino près de 71 000 euros au total.

En août 2015, la manifestation avait rassemblé près 300 agriculteurs et 70 tracteurs dans les rues de Sarlat dans un contexte de crise nationale autour des prix du lait. Les agriculteurs étaient poursuivis pour avoir déversé du purin devant certains magasins et pour avoir volé du lait et distribué de la charcuterie aux clients.