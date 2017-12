Périgueux, France

Ils sont bien là... Les 34 soldats du 126e régiment d'infanterie de Brive patrouillent depuis le 12 décembre sur les lieux de rassemblement de la Dordogne.

Et cela dans le cadre de l'opération Sentinelle. C'est le troisième déploiement de ce type en Dordogne depuis 2016, soit environ 6 mois de présence totale en Périgord dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les militaires sont logés à l'école de police de Périgueux. Ils seront présents en Dordogne jusqu'au 29 décembre.

La préfète de la Dordogne entourée du délégué militaire départemental et des militaires de Sentinelle © Radio France - Antoine Balandra

Et ils auront pour mission d'aller là où les Périgourdins se regrouperont pour Noël. Marchés de Noël, sites touristiques pendant les vacances, messes de minuit ce week-end de Noël.

"C'est un travail difficile, qui demande beaucoup de concentration, car ils sont plongés dans un univers festif qui ne s'y prête pas forcément" reconnaît le lieutenant colonel d'Artencet, délégué militaire départemental de la Dordogne

Le dispositif, lui, évolue un peu. Il n'est plus question pour les militaires d'assurer le travail très usant physiquement et psychologiquement de veille immobile devant une synagogue par exemple.

Ecusson militaire d'un soldat Sentinelle © Radio France - Antoine Balandra

"Le dispositif a été reconfiguré, avec une plus grande mobilité, il n'est plus question de garde statique, mais on demande aussi à tout le monde d'être vigilant" dit la préfète de la Dordogne Anne-Gaëlle Baudoin Clerc.

Jusque là heureusement, aucune agression de militaire de Sentinelle n'a été observée en Périgord.