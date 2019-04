Dordogne : les apôtres de Notre Dame de Paris sauvés des flammes

Les douze statues des apôtres et les quatre évangélistes de la cathédrale avaient été déposés et transportés à la Socra à Marsac. Elles ont échappé à l'incendie.

Patrick Palem, l'ancien responsable et aujourd'hui conseiller de la société de restauration la Socra à Marsac était encore sous le coup de l'émotion au lendemain de l'incendie de la cathédrale de Notre Dame de Paris. On se réveille ce matin _avec la gueule de bois_, il y a une émotion extraordinaire. C'est terrible, ce sont à la fois des vestiges et toute une histoire qui disparaît .

Patrick Palem sur France bleu Périgord © Radio France - Valérie Dejean

Comment expliquer que le feu soit parti si vite si fort? Je n'ai pas d'explication, il y a beaucoup d'incendies qui sont partis pour des raisons électriques _._Est-ce lié au chantier ou pas? L'enquête le dira, elle débute juste. Ce sera difficile de trouver l'origine. Sur ce chantier, il devait y avoir cinq cents tonnes d’échafaudage, il y en avait actuellement trois cents .

les échafaudages de Notre Dame de Paris avant l'incendie - Patrick Palem

La Socra travaille régulièrement sur des chantiers prestigieux, la galerie des glaces à Versailles, l'archange de la basilique du mont saint Michel. Elle était donc aussi sur la cathédrale Notre Dame de Paris mais en était partie jeudi dernier après la dépose des douze apôtres et des quatre évangélistes qui devaient être restaurés à Marsac. Ils sont désormais dans l’entrepôt périgourdin, sauvés des flammes et bien à l'abri. Le coq de la Flèche devait suivre le même chemin, mais l'incendie en a décidé autrement.

Les apôtres de la cathédrale Notre Dame de Paris sont arrivés en Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

Cet incendie pour Patrick Palem, c'est un cauchemar. Nous qui travaillons à l'intérieur, on voit disparaître une bonne partie de nous même , c'est ce qui est terrible. Pour certains c'est la religion , pour nous, c'est plutôt la notion de travail et en particulier, cette forêt de la charpente qui disparaît avec toute son histoire fabuleuse.

Désormais c'est l'avenir qui compte pour Patrick Palem. Je ne suis pas inquiet sur le plan financier pour ce chantier, Mais cet incendie doit servir d'exemple pour qu'il y ait des systèmes automatiques d'extinction L'eau c'est moins grave qu'un incendie!

Pour le conseiller de la Socra en tout cas, il faut désormais se tourner vers l'avenir. Ça prendra du temps, dix ans peut être entre la validation du projet de reconstruction et les travaux , mais cette cathédrale sera refaite et ce sera un beau projet qui va fédérer énormément .

Vous pouvez réécouter l'interview de Patrick Palem ici.