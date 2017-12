Six personnes ont été interpellées ce lundi 18 décembre en Dordogne et en Charente par les gendarmes dont ceux du GIGN de Tours. Quatre ont été présentées à un magistrat dont un ancien commando de l'armée britannique. Ils sont soupçonnés d'être les braqueurs du château La Durantie à Lanouaille

Lanouaille, France

Rappelez vous. C'était le 15 novembre 2016. L'an dernier, deux hommes cagoulés et armés avaient fait irruption dans la château de la Durantie à Lanouaille en fin de soirée. Ils avaient braqué les personnes présentes et avaient volé plusieurs milliers d'euros et une montre de luxe. Et bien 6 personnes ont été interpellées lundi 18 décembre. On ne l'apprend que ce vendredi.

Quatre ont été présentées à un magistrat après leur garde à vue. Deux hommes, dont un Anglais, ancien membre des forces spéciales de l'armée britannique âgé de 57 ans. Et un autre homme de 28 ans. Ils ont été écroués.

Un homme de 71 ans et une femme de 50 ans ont par ailleurs été placés sous contrôle judiciaire.

Une soirée de cauchemar pour les châtelains

Il aura fallu plus d'un an d'enquête pour les gendarmes de la section de recherches de Bordeaux et la brigade de Nontron pour les retrouver. Tout avait commencé avec ce braquage très impressionnant. Vers 22h le 15 novembre 2016 au soir. Deux hommes cagoulés, armés faisaient irruption dans le château l'ancien domaine du maréchal Bugeaud à Lanouaille, une zone très isolée au milieu de vergers.

Alors que le couple de propriétaire anglo-allemand était passé au salon avec ses sept invités et que les enfants dormaient à l'étage. Les agresseurs avaient menacé de mort les châtelains. Avant de se faire ouvrir le coffre, de prendre l'argent et d'attacher les mains du propriétaire.

Un an plus tard, ce sont donc 6 personnes qui ont été arrêtés à Cognac en Charente, mais aussi en Dordogne. Avec l'aide du GIGN de Tours. Quatr ont été présentées à un magistrat. Deux hommes dont un ex commando de l'armée britannnique. Par ailleurs lors des perquisitions liées à cette affaire, 130 pieds de cannabis cultivées dans une habitation ont été retrouvés. Ainsi que de la cocaïne, de la résine de cannabis et des cachets d'ecstasy.