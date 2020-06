Dordogne : les cambrioleurs sont de retour en Sarladais

Les gendarmes lancent un appel à la vigilance après une série de cambriolages en Périgord noir. Le nombre de cambriolages est pourtant globalement en baisse en Sarladais. À Saint-Rabier, le maire rappelle qu'il faut fermer portes et fenêtres quand on s'absente, même à la campagne.

Il y a globalement moins de cambriolages cette année en Sarladais : une vingtaine ont été constatés par les gendarmes entre la mi-mai et la mi-juin, sur les 117 communes de la Compagnie de Sarlat, contre une trentaine sur la même période en 2019. Mais une série de vols depuis le déconfinement doit réveiller la vigilance de tous.

Les cambrioleurs profitent du déconfinement

La Chef d'Escadron Hélène Marty, qui commande les gendarmes pour 117 communes du Sarladais, constate un retour des cambrioleurs depuis le déconfinement : "pendant la période du confinement, comme les gens étaient chez eux et qu'il y avait davantage de présence des voisins, les cambrioleurs n'ont pas pu agir [...] ils sont de retour mais ce n'est pas une vague . Il y a eu moins de cambriolages depuis un mois que pendant la même période en 2019 et même 2018."

La chef d'Escadron Hélène Marty qui commande la compagnie de gendarmerie de Sarlat constate un retour des cambrioleurs avec le déconfinement Copier

Deux cambriolages en pleine journée

À Saint-Rabier notamment, le maire Jean-Claude Guarise déplore deux cambriolages en trois jours sur sa commune de 600 habitants. Jean-Claude Guarise demande à ses administrés de garder les yeux ouverts. "Il y a eu deux cambriolages en trois jours - raconte le maire de Saint-Rabier Jean-Claude Guarise - d'abord dans le bourg en pleine après-midi, et deux jours plus tard dans un pavillon, pendant une absence d'une heure de la famille, partie acheter des fleurs pour la grand-mère [...] Des voitures ont aussi été repérées qui rôdaient la nuit dans un hameau, et des portails ont été ouverts. J'ai demandé aux gens d'être vigilants, d'essayer de noter des immatriculations si un véhicule repasse souvent. _Même à la campagne il ne faut pas partir de chez soi sans fermer_."