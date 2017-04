VIDEO - Dordogne : les chiots retrouvés agonisants dans une poubelle vont mieux

C'est une affaire qui a ému de nombreux périgourdins : sept chiots ont été retrouvés agonisants dans une poubelle de Saint Génies il y a une de cela une semaine. Deux ont survécu, et ont été confiés à une famille d'accueil provisoire. Une plainte a été déposée par la fondation 30 millions d'amis.

Ils vont mieux. Népal et Hima, les deux chiots sauvés d'une mort certaine il y a quelques jours reprennent des forces. Les deux animaux ont été retrouvés agonisants dans un sac plastique jeté dans un container à poubelles de Saint Génies.

Sept chiots au total avaient été jetés là. Deux ont donc été sauvés in extremis. Ils ont survécu après un passage express chez le vétérinaire et ont été placés dans une famille d'accueil de Saint Léon sur Vézère. La fondation 30 millions d'amis a déposé une plainte il y a quelques heures. Pour tenter de retrouver l'homme ou la femme qui a jeté les animaux à la poubelle.

"Même si la plainte a peu de chances d'aboutir, c'était très important de la faire pour dire qu'il existe d'autres solutions" explique Myriam Roulland, la présidente de l'association Pirate

Entre 100 et 200 flyers contenant un appel à témoin vont aussi être imprimés gracieusement par un imprimeur de St Génies et placardés dans le secteur. Objectif: tenter de retrouver celui ou celle qui a abandonné ainsi les animaux. Pendant ce temps, les chiots se reposent et reprennent des couleurs...

Un bon appétit

"Ils ont bien grossi" explique Yone, qui s'occupe des petits animaux border collie ou boxer, on ne sait pas encore.

"Ils ont un bon appétit, jusqu'à maintenant ils s'étouffaient avec le biberon, mais maintenant ils commencent à manger mieux" dit la jeune femme

Hima est désormais bichonnée © Radio France - Antoine Balandra

La maman adoptive leur donne le biberon toutes les deux heures et demi et dort même à côté d'eux. S'ils continuent à prendre du poids dans les prochains jours, leurs jours ne seront définitivement plus en danger.

Népal récupère même s'il a une grosse bosse sur la tête © Radio France - Antoine Balandra

Les petits chiots vont maintenant rester environ 2 mois chez leur maman adoptive. Puis l'association Pirate via la fondation 30 millions d'amis tentera des les faire adopter.