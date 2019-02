Dordogne : les contrôles routiers vont se multiplier à l'occasion des départs en vacances

Les vacances de février ont débuté ce vendredi soir en Périgord. A l'occasion des départs, policiers et gendarmes ont multiplié les contrôles sur les routes du département

Avec un nombre de tués en hausse de 37% l'année dernière en Dordogne, la préfecture avait prévenu : les contrôles allaient se multiplier sur les routes du Périgord. Ils ont débuté dès ce vendredi 15 février, à l'occasion des départs en vacances. Vers 16h30, une dizaine de policiers nationaux et municipaux se sont postés à la sortie d'un virage, avenue du Maréchal Juin à Périgueux. Le tout sous le regard de Magali Caumon, directrice de cabinet du préfet de la Dordogne. "Nous sommes un département qui paye un lourd tribut à l'insécurité routière explique-t-elle. Le nombre de morts en 2018 a été très conséquent: 42 en un an, ce qui est tout à fait inacceptable". Et 2019 commence ne commence pas de manière très prometteuse puisqu'hier encore nous avons eu à déplorer la mort d'un cycliste percuté par une automobiliste". Ce qui porte à 5 le nombre de tués sur les routes depuis le début de l'année 2019.

Un automobiliste a tenté de se soustraire au contrôle

La directrice de cabinet du préfet Magali Caumon assistait au contrôle à Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Et comme pour justifier les propos de la directrice de cabinet du préfet, un automobiliste a tenté de se soustraire au contrôle en prenant la fuite au volant de sa voiture. Rapidement rattrapé par les motards de la police nationale, l'homme roulait sans assurance et en état d'ébriété.

En une heure et demi, 25 véhicules ont été contrôlés. Un conducteur a été contrôlé positif aux stupéfiants, trois autres présentaient un défaut de contrôle technique.

D'autres conducteurs se plient plus facilement au contrôle. Venu de Champcevinel, près de Périgueux, Richard juge lui qu'il faut faire ce genre d'opérations. "Parce qu'il y a ceux qui roulent sans permis, sans assurance, avec des véhicules qui ne sont pas en état. Ce sont des dangers publics, des tueurs en puissance" conclut-il. La journée de samedi 16 février est classée orange partout en France par Bison Futé et rouge dans les Alpes. D'autres contrôles devraient être menés sur les routes du Périgord.