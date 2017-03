Dordogne : abandon des recherches pour retrouver La Top, la chienne de chasse disparue

Sept jours après sa disparition, les spéléologues et chasseurs n'ont plus trop d'espoir de retrouver la chienne coincée dans la roche, à Saint-Pierre-de-Côle. Son propriétaire a demandé d'arrêter les recherches

Ça a été une décision difficile à prendre mais le propriétaire de La Top n'avait plus d'espoir. Ce dimanche, il a demandé aux spéléologues et au chasseur mobilisés depuis une semaine sur le terrain d'arrêter leurs efforts. Depuis sept jours, sa chienne de chasse est introuvable. Malgré les caméras embarquées des spéléologues dans les cavités, rien n'y a fait. La chienne de trois ans n'a donné aucun signe de vie.

"C'est triste, très triste mais il n'y avait aucun signe de vie depuis sept jours." - Guy Maudy, ami chasseur du propriétaire de La Top.

Les pelleteuses étaient au travail depuis trois jours. Depuis vendredi, une pelleteuse, prêtée par une entreprise, creuse les galeries. Les hommes eux fouillent depuis une semaine. La Top, un jagd terrier de trois ans, est tombée dans un trou d'une galerie souterraine lors d'une partie de chasse il y a sept jours.

Son collier GPS s'est éteint ce vendredi. Les piles sont à plat. Mais les recherches ont continué jusqu'à dimanche soir. "Plus le temps passe, plus son sort est incertain, s'était attristé le président de la société de chasse, Pierre Manuel Réault ce dimanche matin. Mais on abandonne rien."

►► LIRE AUSSI : Dordogne : une pelleteuse arrive pour tenter de dégager une chienne de chasse prise au piège

Sur place, une dizaine de chasseurs et spéléologues nettoient donc le terrain. "Tout le monde est triste", raconte Guy Maudy, un ami chasseur du propriétaire. "Pour nous ce ne sont pas des objets de chasse mais des animaux qu'on affectionne. La Top, je la revois encore sur son fauteuil chez elle. Michel (le propriétaire) l'avait tout le temps avec elle."