Le blocage de la maison d'arrêt de Périgueux s'est poursuivi ce mardi 16 janvier à l'appel du syndicat Ufap. Une quinzaine de surveillants, au plus fort de la mobilisation, ont filtré les entrées de la prison. Comme au niveau national, ils réclament plus de moyens matériels et en personnel pour assurer leur sécurité face à des détenus de plus en plus violents.

"Nous sommes plutôt préservés dans cette maison d'arrêt, mais les violences verbales existent. Récemment nous avons dû plaquer au sol un détenu qui rentrait de permission et qui avait bu. Il était difficile à maîtriser," raconte Christophe, surveillant depuis 27 ans. "On entend parler de détenus radicalisés, on sait que certains vont revenir de Syrie mais on ne sait pas avec quels moyens nous allons devoir les gérer," poursuit-il.

Les surveillants devant l'entrée de la maison d'arrêt. © Radio France - Benjamin Fontaine

Les surveillants attendent des annonces de la part de la Garde des Sceaux qui était en déplacement ce matin dans la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais où trois gardiens ont été agressés la semaine dernière par un détenu emprisonné pour terrorisme.