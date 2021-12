Dordogne : les gendarmes de Bergerac formés aux violences intrafamiliales

Chaque année, la compagnie de gendarmerie de Bergerac traite 3000 crimes et délits. Parmi eux, 300 concernent des violences au sein de la famille, dont 1/3 sur des mineurs. Le commandant de compagnie Cyril-Marie Gibiot en a fait une priorité. "Les violences intrafamiliales, c'est un dixième de notre délinquance, mais finalement, ce sont des dossiers sur lesquels on va avoir le plus d'attention, qui sont extrêmement complexes. Ce sont des infractions qui vont avoir le plus de répercussions sur l'humain", indique-t-il. Il a donc mis en place cette formation. 20 gendarmes, issus des 5 brigades du secteur se sont retrouvés à la caserne de Bergerac pour trois jours de formation les 17, 18 et 19 novembre derniers. Ils ont appris à auditionner des mineurs.

Mieux libérer la parole des mineurs

"J'avais tendance à dire 'est-ce que tu peux me raconter ?' Là l'enfant va nous dire 'bah non', et on va être bloqués. Si on lui dit 'raconte', le petit garçon ou la petite fille peut partir dans son imaginaire et raconter des histoires. Ce sont des méthodes comme ça que je ne connaissais pas du tout", sourit la gendarme Charline Petit. Tous les enquêteurs ont déjà été confrontés à des mineurs victimes de violences au cours de leur carrière. Mais pendant trois jours, ils ont suivi des cours théoriques et des mises en situation afin de mieux appréhender ce type de dossiers. Avec leur formatrice, ils ont appris à mettre les enfants en confiance, les encourager à parler en leur posant des questions ouvertes, ils ont suivi des cours sur le développement de l'enfant, la suggestibilité, la mémoire ou encore sur le cadre légal...

L'audition des enfants est particulière, car on s'adresse à un public bien spécifique, souligne l'adjudante-chef Cécile Capelier, formatrice et membre de la CLAP, la cellule de lutte contre l'atteinte aux personnes : "C'est extrêmement difficile pour des enfants, notamment en fonction de leur développement. Quand vous êtes victime de faits traumatisants, vous ne les encodez pas et ne les stockez pas de la même manière donc pour les restituer, il y a une technique d'audition, des questions particulières à poser, pour favoriser la libération de la parole et briser certaines réticences, peurs ou tabous."

Les 120 gendarmes de la compagnie vont être formés

Pour le vice-procureur de Bergerac en charge des mineurs Charles Charollois, l'audition des enfants est une étape cruciale dans la procédure, notamment dans le cas d'agressions sexuelles sur mineurs. "Ce qui rend les dossiers d'agressions sexuelles sur mineurs particulièrement difficiles, c'est qu'on est dans un domaine dans lequel il est difficile de sortir du parole contre parole. Ça laisse des traces dans le psychisme de l'enfant, mais il n'y a rien à constater sur le plan physique. D'où l'importance de recueillir sa parole avec le plus de méthodologie et d'objectivité, parce que c'est la seule chose qu'on va avoir ensuite à l'audience", explique-t-il.

Grâce à cette formation, certains gendarmes pourront rejoindre la CLAP en janvier prochain. Une autre session de formation est prévue au premier trimestre 2022. L'objectif étant, qu'à terme, l'ensemble des 120 gendarmes de la compagnie de Bergerac y aient participé et soient en mesure d'accompagner les mineurs victimes de violences.