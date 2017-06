Dordogne : les gendarmes recherchent un patient du centre Vauclaire

Les gendarmes de Dordogne sont à la recherche d'un homme potentiellement violent qui s'est échappé de l’hôpital Vauclaire de Montpon ce samedi 10 juin.

Les gendarmes de Dordogne lancent un appel à témoins. Ils sont à la recherche d'un homme de 31 ans hospitalisé au centre Vauclaire de Montpon-Menesterol. L'individu se prénomme Sébastien, il mesure 1m70 et il est décrit comme "mince". Selon la description de la gendarmerie il était "vêtu d'un tee shirt blanc Kappa, un bas de survêtement noir et une casquette noir et rouge, et d' un sac à dos noir et vert" au moment de son départ. Il n’a pas de voiture.

Les forces de l'ordre vous appellent à ne pas intervenir si vous le croisez. L'homme peut être violent. Il présente des troubles du comportement. Si vous le croisez ou si vous pouvez fournir des renseignements sur cette personne, il est conseillé d'appeler le 17.