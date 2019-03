Dordogne : les images impressionnantes de l'incendie de Paussac-et-Saint-Vivien

Un violent incendie a détruit six maisons et une grange mercredi 27 février à Paussac-et-Saint-Vivien en Dordogne. Les pompiers ont publié quelques images des opérations menées pendant toute la nuit.

Les pompiers sont restés toute la journée en intervention sur le feu de Paussac-et-Saint-Vivien au lieu dit "Les chauses" ce jeudi 28 février. Ils ont déblayé et protégé les bâtiments ravagés par un violent incendie dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28. Un hangar a pris feu et les flammes ont touché six maisons de ce petit hameau. Près d'une vingtaine de personnes ont dû être évacuées et six personnes ont dû être relogées. Près de 70 soldats du feu ont été mobilisés. Ils ont publié quelques photos de leur intervention. Elles sont impressionnantes.

Une voiture a été détruite par les flammes. - SDIS Dordogne

Plusieurs lances ont été mobilisées. - SDIS Dordogne

Le feu était d'une rare violence. - SDIS Dordogne

Cette maison a été entièrement ravagée par les flammes. - SDIS Dordogne