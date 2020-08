Dordogne : Les masques deviennent obligatoires sur les marchés de Ribérac

Il faudra désormais porter un masque dans le centre-ville de Ribérac les jours de marché. La ville communique l'information ce lundi sur sa page facebook.

Le préfet de la Dordogne a pris ce lundi un arrêté qui impose le port du masque le vendredi de 7h à 13h à compter du 28 août et jusqu'au 2 octobre (place de Gaulle, place Joseph Débonnière, Place Léonardon, rue Gambetta, rue Augey Dufraisse, avenue de Royan) et le mardi de 7h à 12h à compter du 25 août jusqu'à la fin de la saison sur le marché de producteurs place du général de Gaulle. Le masque est obligatoire pour toutes les personnes à partir de 11 ans. Cet arrêté a été pris à la demande et après consultation du maire de Ribérac, Nicolas Platon.

En Dordogne, le port du masque a déjà été rendu obligatoire sur les marchés dans plusieurs communes comme Sarlat, Bergerac, Excideuil ou Lalinde. A Périgueux ou Brantôme, le masque est obligatoire en permanence dans certaines rues du centre-ville.