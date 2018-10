Le temps presse mais les recherches s'intensifient pour retrouver Cédric, ce périgourdin de 19 ans porté disparu depuis ce lundi 1er octobre à Saint-Cyprien en Périgord noir. Ce mardi matin, une quarantaine de personnes sont venues en aide aux gendarmes pour retrouver le jeune homme. La plaine, près du collège est passée au peigne fin.

Une lettre inquiétante

Cédric a été aperçu pour la dernière fois dans le village en fin de matinée. Sa voiture a été retrouvée sur le parking du Crédit Agricole. Les chiens pisteurs ont mené les gendarmes jusqu'au collège mais ils ont perdu sa trace ensuite. D'après nos informations, le Périgourdin aurait laissé une lettre inquiétante sur ses intentions. Il est décrit comme un jeune homme sans histoire, très agréable.

Cédric est de corpulence plutôt mince, mesure 1,83 mètres, il a les yeux marron, et les cheveux châtain. Le jeune homme a un signe distinctif puisqu'il a des tatouages sur les avant-bras droit et gauche. Avant sa disparition il portait un jogging gris, des basket Nike grise et noire, un veste de survêtement et casquette grise. Si vous l'apercevez, prévenez la gendarmerie.