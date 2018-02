Dordogne : les robes noires manifestent pour demander plus de moyens pour la justice

Par Antoine Balandra, France Bleu Périgord

Les avocats, mais aussi les juges et de nombreux fonctionnaires du ministère de la justice ont manifesté ce jeudi matin en Dordogne et partout en France pour demander plus de moyens pour la justice. Sur fond d'inquiétude sur le long terme, pour l'avenir du tribunal de Bergerac