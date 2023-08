Dordogne : les surveillants de la prison de Neuvic se mobilisent après une série d'agressions

La plus grosse agression s'est produite dans l'atelier de la prison.

Une agression la semaine dernière, deux autres en début de semaine et la dernière ce mercredi matin. Le climat est tendu ces derniers jours au centre de détention de Neuvic (Dordogne). Un détenu de 24 ans a frappé de plusieurs coups de poing un surveillant jeudi dernier, il a été envoyé au quartier disciplinaire pour 30 jours, la sanction la plus lourde. Une fois dans cette partie de la prison, il a récidivé en frappant et crachant aux visages de surveillants.

Pas de prise de service à 6h45

Ces agressions ont déjà échaudé les équipes, mais c'est un dernier événement qui a conduit les surveillants à mener une action ce jeudi matin. À 6h45, ils ne prendront pas leur service tant que le directeur de l'établissement ne sera pas venu à leur rencontre. L'élue du personnel, Corinne Desmaison, est confiante avec cette rencontre et espère le transfert de détenus problématiques.

Il attrape le surveillant par la veste avant de le frapper

La dernière agression s'est déroulée ce mercredi matin, dans l'atelier de la prison. Le personnel voulait revenir sur un événement qui s'était déroulé la veille. Un couteau manquait à l'inventaire dans cet espace dédié à la tresse de têtes d'ail. Après une fouille, les gardiens avaient découvert ce qui peut servir comme une arme dans les toilettes, au-dessus d'un muret. Pendant le recadrage collectif ce mercredi, l'un des détenus a attrapé un surveillant par la veste avant de lui donner de nombreux coups de poings, selon Corinne Desmaison. "J'en ai vu des agressions, mais celle-ci était particulièrement violente" a-t-elle commenté.

Des plaintes déposées

Une quarantaine de détenus étaient présents, et certains ont également tenté de s'en prendre au surveillant, déjà assailli de coups de poing, sur une table. L'intervention de la cheffe de détention et d'autres agents appelés en urgence a permis d'arrêter l'agression. Le surveillant se voit prescrire trois jours d'ITT. Pour ces agressions, trois plaintes ont été déposées.