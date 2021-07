Inondations en Europe : les touristes belges en Dordogne "branchés sur la télé" depuis leur camping

Le bilan des terribles inondations en Allemagne et en Belgique choque dans les camping de Dordogne. Un couple de touristes originaire de la région sinistrée de Liège et installé dans un mobile-home à Douville suit les événements heure par heure à distance.

Le bilan des inondations en Europe était vendredi soir de 103 morts en Allemagne, et 20 morts en Belgique, avec encore des dizaines de disparus en Allemagne et 20 en Belgique. En Dordogne, cette catastrophe est évidemment suivie par les touristes belges, nombreux en cette saison, comme Sonia et Jean-Pierre, venus de Herve, dans la région sinistrée de Liège : "On suit la situation sur la télé belge, qu'on capte dans notre mobile-home", raconte le couple installé dans un camping à Douville, entre Périgueux et Bergerac, depuis une semaine.

Les images sur Facebook

"Chez nous, on habite un peu en hauteur, il n'y a pas de dégâts, mais le trottoir est sous l'eau. Mais ma belle-mère a 40 cm d'eau chez elle dans le living, ma belle-soeur est là-bas, elle est allée mettre des sacs de sable devant les entrées", raconte Jean-Pierre. "On suit sur Facebook, les gens postent des vidéos. Ca nage dans tous les sens. On a des images du magasin où mon épouse travaille, des maisons qui s'écroulent. Ils ont refait le centre-ville l'an dernier, il va falloir tout refaire".

Ils ne comptent pas rentrer pour le moment

Le couple de touristes belges ne compte pas revenir pour l'instant : "Si on pouvait aider, oui, mais là on n'a pas besoin de nous. On nous a dit de profiter de nos vacances. Et puis on n'a que quinze jours de vacances dans l'année", explique Sonia. Son mari, ancien militaire, sort en plus d'une opération médicale. Le premier ministre belge a annoncé une journée de deuil national, mardi prochain. Le couple la suivra sur les médias belges, depuis leur mobile-home.