Dordogne : un couple passe deux mois de confinement dans son appartement infesté de punaises de lit

Un couple d'une soixantaine d'années locataire dans le quartier Saint-Georges à Périgueux vient de passer ses deux mois de confinement... dans un appartement totalement insalubre. Intégralement infesté par les punaises de lit. La propriétaire refuse pour l'instant catégoriquement de financer une désinfection.

C'est en fait la voisine du dessous qui a appelé une société de désinsectisation en voyant apparaître des punaises chez elle lundi. Et c'est là que le technicien a eu l'idée de monter un étage plus haut...

En arrivant dans l’appartement de ce couple, le technicien, pourtant habitué à la prolifération d’insectes, n’en a pas cru ses yeux. Des milliers de punaises de lit partout, du sol au plafond, sur le lit, les draps, les tables les tapisseries. Comme le raconte la patronne de l’entreprise.

Les punaises ont envahi tout l'appartement y compris les draps. © Radio France

"Le technicien a commencé par l'appartement du dessus. Et là c'était l'horreur. L'horreur. Il ne savait même plus où photographier, c'est des milliers, des milliers des milliers des milliers de punaises" dit la patronne.

"On ne peut même pas faire de devis avant que ces gens soient relogés ailleurs. Il faut tout arracher, les papiers peints, c'est une catastrophe sanitaire. Ils en ont sur eux, partout" explique-t-elle.

Les locataires ont déjà dépensé 1000 euros de leur poche sans succès

Le couple a raconté louer ce logement depuis 9 ans… Et avoir déjà déboursé plus de 1000 euros de sa poche pour faire désinfecter, mais cela n’a pas suffit. Le couple a aussi saisi sa propriétaire qui aurait refuser de financer la désinfection totale et de trouver une solution de relogement.

Le témoignage de la gérante de l'entreprise de désinsectisation Copier

Depuis, ils se sont tu, sans doute par peur d’être expulsés. L’entreprise de désinfection a saisi l’ARS, la direction départementale des territoires et la mairie pour qu’ils entament une enquête de salubrité… La mairie de Périgueux précise justement ce mercredi soir qu'elle attend un courrier écrit de la société pour déclencher une visite de l'appartement en question.

Les punaises de lit se sont installées partout - DR

"Il faut voir ce que l'on peut faire pour eux, on ne peut pas les laisser comme cela" s'alarme la patronne de la société de désectisation.

Ce qu’il faut savoir c’est que la loi oblige pourtant le propriétaire à assurer la sécurité sanitaire de son locataire et que le traitement est à sa charge, si les insectes ne sont pas là par la faute du locataire.

Ce qui semble être le cas ici puisque les punaises de lit ne sont pas là par manque d’hygiène (elles se nourrissent du sang des habitants, et pas d'éventuels détritus), mais peuvent être importées par un meuble placé dans l’appartement par exemple. Contactée, la propriétaire n'a pas souhaité nous répondre.