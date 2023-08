Dordogne : leur voiture fait des tonneaux, les deux enfants à bord qui n'étaient pas attachés sont indemnes

Deux accidents très impressionnants se sont produits en Périgord Vert ce mercredi après-midi. À la Jemaye-Ponteyraud, une voiture a fait une sortie de route sur la D708 à cause de la pluie qui a rendu la chaussée glissante. La voiture a fait plusieurs tonneaux. Les trois personnes à bord, dont deux enfants à l'arrière qui n'étaient pas attachés, n'ont pas été blessés d'après les gendarmes.

Une voiture percute un poteau électrique

Un peu plus tôt dans l'après-midi, une autre voiture a terminé sa course contre un poteau électrique à Agonac. La conductrice de 41 ans a perdu le contrôle de sa voiture, car sa direction s'est bloquée et la chaussée était mouillée. La jeune femme a été blessée à la tête et elle a été transportée sur l'hôpital de Périgueux pour être soignée. Elle est légèrement blessée d'après les militaires.