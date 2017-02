Dordogne : levée des mesures de restrictions de circulation pour les poids lourds

La préfecture de la Dordogne lève de samedi matin l'interdiction de circulation pour les camions. Leur circulation était interdite la nuit dernière sur l'A89 et la D6089 en direction de Bordeaux à cause du vent. Près de 300 camions ont été stockés à Terrasson, Mussidan et Saint-Laurent-sur-Manoire.

Les mesures de restriction de circulation pour les poids-lourds ont été levées ce samedi matin en Dordogne. La préfecture a pris cette décision suite à la levée de la vigilance rouge dans les départements de la Gironde et des Chanrentes. La nuit dernière, la circulation des camions a été interdite sur l'A89 et sur la D6089 en direction de Bordeaux en raison des vents violents.

Merci ADPC mobilisée ce matin pour réconfort et café aux chauffeurs PL bloqués à Mussidan #solidarite — Préfet de Dordogne (@Prefet24) February 4, 2017

Plus de 300 camions stockés sur les aires d'autoroute périgourdines la nuit dernière

Dans un communiqué, la préfecture explique que "l'arrêté préfectoral a permis d'intercepter cette nuit les poids-lourds et les autocars circulant sur l'autououte A89 et la RD6089 en direction de Bordeaux à Terrasson-Mansac,, au rond-point du cerf, et de les bloquer à partir de 2h jusqu'à midi, sur la zone de stockage de Mussidan, pour les empêcher d'accéder aux départements de la Gironde et des Charentes qui étaient alors en alerte rouge". 195 camions ont été stockés à Terrasson, 36 à Mussidan et 37 à Saint-Laurent-sur-Manoire. Les bus qui font la liaison Bordeaux-Lyon ont également été interceptés.