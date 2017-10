Dordogne : licencié pour avoir mangé une banane

Un salarié de l'hypermarché Leclerc à Trélissac a été licencié fin 2016, accusé d'avoir volé et mangé une banane dans la réserve du magasin. Il a contesté son licenciement devant les prud'hommes. L'affaire était jugée ce lundi 30 octobre à Périgueux.

Licencié pour faute grave pour avoir mangé une banane ! L'histoire est étonnante mais elle est vraie. Un jeune employé du centre Leclerc de Trélissac a été remercié à la fin de l'année 2016. La direction du centre commercial lui reproche d'avoir volé une banane dans la réserve et de l'avoir mangée sur place. Deux fautes, selon le règlement intérieur, qui justifient son licenciement. Le jeune homme n'est pas d 'accord. L'affaire a été évoquée devant le tribunal des prud'hommes ce lundi 30 octobre à Périgueux.

Dans la salle d'audience, le grand jeune homme a la carrure d 'athlète patiente à côté de son avocat. Aujourd'hui, Rafaël Beauvieux a intégré l'armée de terre et n'en revient toujours pas du traitement que lui inflige la grande distribution. "Je me suis retrouvé au chômage du jour au lendemain en fin d'année. Je faisais très bien mon travail, je n'avais eu aucun reproche de la part de mon chef et aucune sanction. Je ne comprends pas du tout," confie-t-il.

Une question de principe pour l'entreprise

Mais la direction du centre Leclerc qui l'accuse de vol, ce qu'il dément, refuse de transiger. "C'est une question de principe. A partir du moment où il y a un règlement intérieur affiché dans les locaux extrêmement précis il doit être respecté par tout le monde. Que ce soit une banane, un manteau ou autre chose, c'est un vol. Consommer dans les réserves est interdit. La société en faisait une question de principe," martèle Pascale Gauclère, l'avocate du groupe.

Pour Jérôme Bousquet, l'avocat du jeune homme, cette histoire va beaucoup trop loin. "On ne sanctionne pas par un licenciement pour faute grave quelqu'un qui mange un bien lui appartenant. Mon client avait en plus la nécessité de manger cette banane pour éviter l'hypoglycémie." Les prud'hommes devraient rendre leur décision le 11 décembre.