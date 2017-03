Dordogne : menacé dans son salon, ils l'obligent à retirer 300 euros

Un Périgourdin de 30 ans a été condamné ce lundi à un an de prison pour avoir extorqué 300 euros à un jeune boulanger de Périgueux. Avec un complice, toujours en fuite, il l'avait menacé dans son salon pour l'obliger à sortir retirer au distributeur automatique

"Je n'arrive plus à dormir." Romain, un boulanger périgourdin de 21 ans n'arrive plus à fermer l’œil depuis la semaine dernière. Son agresseur lui a dit qu'il reviendrait. Il l'attend toujours. Ce jeudi 16 mars vers minuit, deux Périgourdins de 25 et 30 ans rentrent chez lui alors que Romain est en pyjama avec une amie devant la télévision. Les deux agresseurs lui demandent alors un joint, puis vingt euros et finiront par l'obliger, sous la menace, à sortir dans la rue, pour retirer de l'argent au distributeur automatique, dans le centre de Périgueux. Le plus jeune des agresseurs lui fait retirer 200 euros puis le deuxième 100 euros.

"Il m'a dit qu'il allait me tirer dessus et revenir tout casser." - Romain, la victime de 21 ans.

Un prévenu sur deux

Ce lundi, il n'y avait que le plus âgé à la barre. Le second, le plus violent a réussi à prendre la fuite lors d'un examen médical à l'hôpital. Le prévenu, soupçonné d'extorsion de fond, a été condamné à 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis. Ce lundi, il est directement allé en prison. Avec 25 condamnations à son casier judiciaire, il n'aura passé que six jours en liberté en ce début d'année. Il sortait de deux ans et demi de prison pour une autre peine, le 11 mars dernier.