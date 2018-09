Lalinde, France

Samedi dernier, dans un supermarché de Lalinde, un client s'est fait voler l'argent qui se trouvait dans sa sacoche qui se trouvait son caddie. Sur leur page facebook, les gendarmes de Dordogne en profitent pour rappeler qu'il faut faire preuve de vigilance quand on va au supermarché " pour beaucoup de personnes qui laissent leur sac à main, ou panier de courses avec le porte-monnaie à l'intérieur accroché au caddie, c’est malheureusement plus de temps qu’il en faut pour se faire détrousser de ses documents et ses moyens de paiement, dont l’argent liquide."

Reconnue grâce à la vidéo-surveillance

Au supermarché de Lalinde, le client avait laissé son chariot sans surveillance dans un rayon. A son retour, il s'est aperçu qu'on lui avait volé de l'argent liquide ainsi que ses cigarettes. Grâce à la vidéo-surveillance, les gendarmes ont rapidement identifié la voleuse déjà connue de leurs services. Elle a accepté de rendre l'argent. Elle sera convoquée devant le procureur pour un rappel à la loi.