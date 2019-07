Dordogne : Nicole Belloubet la ministre de la justice attendue à Neuvic

Neuvic, France

La garde des sceaux, Nicole Belloubet, est attendue en Dordogne ce mercredi. La ministre de la justice vient visiter le centre de détention de Neuvic.

Elle visitera notamment l'URUD, l'unité dédiée aux toxicomanes pour tenter des les sortir de leur dépendance. Une petite unité de 5 à 12 détenus qui accueille des soignants de l'extérieur. Elle existe depuis deux ans au dernier étage de la prison.

La ministre visitera aussi le module "respect". Il peut accueillir 90 détenus. Contre certaines obligations (lever à 7h du matin, nettoyage régulier de la cellule...), ils ont un peu plus de liberté. Ils ne restent par exemple par enfermés dans leur cellule toute la journée, et peuvent aller à la bibliothèque, faire du sport etc... Ce module existe depuis maintenant 4 ans.

La prison de Neuvic elle a une capacité de 392 places.