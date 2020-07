Dordogne : nombreux départs de feux ce lundi

Les pompiers de Dordogne étaient sur tous les fronts ce lundi. Ils ont dû lutter contre de nombreux départs de feux.

Le premier incendie s'est déclaré vers 13 heures à Saint Méard de Gurçon, un hectare de broussaille a brûlé. Une heure plus tard, un feu plus important se déclarait à Saint Gery. Il a nécessité l'intervention de cinquante pompiers, quinze véhicules incendie et la mobilisation du groupe d'intervention des feux de foret. Trois hectares ont été détruits. A Terrasson La Villedieu, quatre hectares sont partis en fumée vers seize heures.et un hectare et demi à Mareuil.

Les pompiers du SDIS 24 (service départemental d'incendie et de secours) sont aussi partis en renfort pour épauler leurs collègues girondins qui bataillent contre un incendie qui a déjà détruit 150 hectares dans le Sud Gironde au Tuzan .