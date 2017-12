Les gendarmes de Bergerac appellent à la plus grande vigilance : dans la nuit de lundi à mardi, pendant les festivités de Noël, huit cambriolages ont eu lieu à Maurens et à Douville, en bergeracois. Un véhicule break gris a été aperçu par des témoins

Bergerac, France

Les gendarmes de Bergerac lancent un appel à la prudence. Dans la nuit de lundi à mardi, huit cambriolages ont été constatés à Maurens et à Douville, toujours en bergeracois. A chaque fois, avec le même mode opératoire. Les voleurs font en fait des repérages lundi après midi jour de Noël entre 15h et 19h dans des hameaux isolés de Maurens et donc de Douville.

A chaque fois ils regardent si la lumière est allumée dans les maisons donc si une fête familiale a lieu ou non. Si tout est éteint, ils rentrent en forçant les fenêtres des habitations. Ils volent alors des bijoux, et même de l'argent liquide.

Un véhicule suspect aperçu

Les propriétaires eux s'aperçoivent des cambriolages seulement dans la soirée ou dans la nuit, lorsqu'ils rentrent chez eux, entre 19h et une heure du matin. Les gendarmes pensent évidemment qu'il s'agit d'une seule et même équipe qui a écumé le bergeracois.

Ils appellent donc à la plus grande prudence. Fermez bien votre maison. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'opération tranquillité vacances, ce qui déclenchera des patrouilles aléatoires devant votre domicile. Lundi soir, des témoins ont en tout cas aperçu un break gris aux abords des habitations cambriolées. Si vous voyez une voiture de ce type dans une situation anormale vous pouvez donc joindre les gendarmes de Bergerac.

Le numéro de la brigade de gendarmerie de Bergerac : 05.53.74.70.00