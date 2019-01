Voitures incendiées de la députée LREM en Dordogne : une vidéo des gilets jaunes qui pose question

Vezac, Dordogne, France

Qui a mis le feu aux deux voitures de Jacqueline Dubois et de son époux le soir du huit décembre à Vézac en Dordogne ? Plus d'un mois après les faits, la question semble sans réponse. Pourtant Le Monde .fr a publié hier mercredi des précisions sur cette soirée . Le site apporte des éléments au débat dans un article consacré aux violences dont sont victimes les parlementaires de la République en Marche depuis le début du mouvement des gilets jaunes.

« Tu sais où elle habite ? Tu vas nous dire, on va s’en occuper. » « Elle », c’est la députée LRM de Dordogne, Jacqueline Dubois. L’homme qui la vise porte un gilet jaune. https://t.co/CRXiPTNDfo#abo — Le Monde (@lemondefr) January 9, 2019

"Tu sais où elle habite ? Tu vas nous dire, on va s’en occuper"

Selon nos confrères du Monde.fr, cet échange se serait produit lors d'une assemblée générale du mouvement des gilets jaunes à Sarlat . L'un des protagonistes de la vidéo tiendrait les propos suivants "Tu sais où elle habite? Tu vas nous dire, on va s'en occuper". Toujours selon le site du Monde, l'homme qui prononce ces mots porte un gilet jaune. et parlerait de Jacqueline Dubois. Les images et les propos auraient été publiés sur une page face Book de militants sarladais le huit décembre, quelques heures avant l'incendie. Faut-il y voir un lien direct entre cette vidéo et l'acte criminel dont a été victime la députée ? Pour Jacqueline Dubois, qui connait l'existence de cette vidéo, c'est non.

Cette vidéo ne fait pas avancer les choses.Y a des gens qui prennent la parole dans cette vidéo ça ne veut pas dire que ce sont ces personnes-là qui ont mis le feu aux voitures. Moi je ne sais pas. Je ne dirai pas que ce sont des personnes qui étaient présentes à la réunion. On peut penser que ça a pu donner des idées à certains, mais je me garderai bien d'accuser qui que ce soit.

Un gilet jaune de Sarlat : Tout le monde a condamné cet acte

Certains des gilets jaunes présents sur la vidéo ont d'ailleurs été entendus par les gendarmes mais en qualité de témoins. C'est le cas de cet homme qui a tenu à rester anonyme "

. Les gendarmes m'ont dit ça suit son cours. J'espère qu'ils vont les choper ceux qu'ont fait çà surtout, parce que çà, c'est pas normal. Tout le monde a condamné cet acte.

La gendarmerie, et le parquet de Bergerac n'ont pas souhaité en dire plus. La député du sarladais elle, reste très prudente, une attitude qui en dit long sur la pression, voire la peur que peuvent connaitre aujourd’hui les parlementaires de la république en Marche . Comme le rapporte Le Monde.fr, en deux mois, une cinquantaine de parlementaires de LRM aurait été la cible de menaces ou d'actes de malveillance.