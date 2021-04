Dordogne : où sont passés les agrès de l'aire de jeux de Siorac-en-Périgord ?

Mais qui a volé les agrès de Siorac-en-Périgord ? C'est la question que toute la commune se pose une semaine après leur disparition. Ces machines utilisées pour la gymnastique en extérieur se sont volatilisées à Pâques. De quoi agacer les habitants et les habitués de l'aire de jeu.

Mauvaise surprise mardi dernier, au lendemain du long week-end de Pâques : les employés municipaux ont constaté le vol de trois agrès sur l'aire de jeu de la commune d'un peu plus de 1000 habitants. Ces agrès servaient à faire de la gymnastique en extérieur. Un rameur a notamment disparu. En tout, les dommages sont estimés à 5000 euros.

"C'est pour faire chier le monde"

Le 9 avril dernier, la mairie de Siorac-en-Périgord s'est fendu d'un long message sur sa page Facebook pour exprimer sa colère. Dans ce texte, la commune explique : "Nous venons de constater avec stupéfaction le vol de 3 agrès sur l'aire de jeux de Siorac-en-Périgord pendant le weekend de Pâques. Toute personne susceptible d'avoir des renseignements est invitée à le signaler à la mairie". Une publication qui a fait réagir les internautes et une disparition qui énerve les habitants.

Près de la balançoire de l'air de jeu, pelle à la main, un employé municipal de Siorac est totalement dépité : "C'est honteux. Cela sert à faire chier le monde, c'est dégueulasse". Il faut dire que ces agrès sont très appréciés des ados pour se dépenser. Ce vol est donc une bien triste nouvelle pour Pierrette qui habite la commune depuis 55 ans. Cette retraitée profite du soleil sur un banc : "C'est dommage. On a déjà peu de chose à Siorac pour les jeunes, c'était une bonne chose". Sur le chemin qui relie le Carrefour à l'aire de jeu, Marie-Christine qui se balade avec sa mère ne comprend pas : " C'est moche de venir dégrader des aires de jeu. En plus, c'est un endroit agréable et tranquille".

Une semaine après la disparition, le maire est revenu sur place. Didier Roques est toujours très remonté : "On avait un rameur et un step notamment". Il poursuit : "Qu'on nous vole une poubelle c'est une chose mais voler des agrès d'un montant de plus de 5000 euros !"

Un vol très organisé

Quand on arrive sur place, ce qui étonne c'est la propreté avec laquelle les agrès ont été retirés : "Cela n'a pas été scié ni vandalisé. Ils ont démonté avec une clé proprement". Il se demande surtout à quoi cela va servir aux voleurs : "Si on veut l'installer dans son jardin c'est un peu ridicule. Ils peuvent aussi le vendre au kilo de faire, je ne sais pas". Le maire en est certain, le vol était très organisé : "Ils étaient plusieurs et visiblement avec un fourgon !"

Didier Roques le maire et une de ses adjointes Jasmine Chevrier devant ce qu'il reste des agrès © Radio France - Flavien Groyer

Bientôt des caméras ?

Les gendarmes sont chargés des investigations. La commune et les enquêteurs se rendent plusieurs fois par jour sur Le Bon Coin à la recherche d'éventuelles annonces suspectes. De son côté, la mairie compte bien installer de nouveau agrès mais le maire de Siorac prévient : des caméras de vidéo surveillance pourraient être installées : "Outre ces vols, nous avons des petits larcins et des dégradations régulières. C'est un peu dommage d'en arriver là. Nous allons en mettre sur l'aire, dans le bourg et sur la zone commerciale" précise t-il.

La gendarmerie n'a pas encore de piste.