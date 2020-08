Dordogne : pas de masque, pas de café sur l'aire de Saint-Laurent-sur-Manoire

"Port du masque obligatoire". A l'entrée de la station-service de l'aire de Saint-Laurent-sur-Manoire, un panneau installé au beau milieu du chemin d'accès annonce la couleur. Et malheur aux vacanciers qui passeraient outre! Un comité d'accueil les attend à l'intérieur. Plusieurs gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière de la Dordogne ont participé ce samedi 29 août à une "opération zonale sur les flux de personnes" menée conjointement dans les 12 départements de Nouvelle Aquitaine.

Une partie effectuait une surveillance sur les axes routiers et autoroutiers, d'autres, aux péages notamment ciblaient plus particulièrement les bus et plus généralement les transports collectifs. "Nous sommes là pour vérifier le port effectif des masques dans les lieux où ils sont obligatoires, ainsi que le respect par les professionnels de leurs obligations précise le lieutenant Frédéric Rémy, commandant en second de l'EDSR. A ce titre nous sommes présents de façon renforcée aujourd'hui sur l'A89, , la nationale 21, la route départementale 6089 mais aussi dans les aires de services situées aux abords de ces axes".

Il y avait encore beaucoup de monde ce samedi sur l'aire d’autoroute de Saint-Laurent-sur-Manoire. © Radio France - Emmanuel Claverie

Une mesure plutôt respectée

Sur l'aire de Saint-Laurent-sur-Manoire, François, 81 ans, vient de se faire rappeler à l'ordre par l'adjudante Técla. Mais ce vacancier, de retour chez lui à Clermont-Ferrand avait une bonne raison de ne pas porter le masque. Il buvait un café et la conversation s'est terminée dans un éclat de rire.

D'autres moins coopératifs sont repartis avec une amende de 135 euros. "Le cas échéant on verbalise explique le lieutenant Rémy. Mais nous avons principalement affaire à des gens qui portent le masque sans problème. Après nous avons aussi des gens à qui nous demandons de réajuster leur masque par ce qu'ils ne le portent pas sur le nez. On le fait rehausser et ça se passe très bien".

D'autres opérations de ce genre devraient être menées dans les jours qui viennent dans les secteurs de Périgueux, Bergerac et Terrasson notamment.